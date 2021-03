L’app di messaggistica di Samsung potrebbe arrivare presto su Windows 10, probabilmente dandoti l’opportunità di inviare e ricevere messaggi SMS direttamente dal tuo PC o laptop. Naturalmente, ció sará disponibile solo per coloro che sono in possesso di uno smartphone Samsung.

Non è chiaro quando l’app sarà resa ampiamente disponibile poiché è apparsa su Microsoft Store nella sezione Utilità e strumenti del negozio digitale online. Tuttavia, l’app non è ancora disponibile per il download in nessuna regione, né è disponibile con altri mezzi. Dunque, al momento non sappiamo quando la funzione potrá essere utilizzata.

Samsung Messaging non é disponibile per tutti gli utenti

Né Samsung né Microsoft hanno rilasciato alcuna informazione su se o quando l’app di messaggistica potrebbe essere resa disponibile agli utenti di Windows 10. Potrebbe essere disponibile come parte di un test limitato o beta per utenti selezionati poiché la scheda sembra avere un’opzione “Riscatta un codice“, suggerendo che al momento è disponibile solo come parte di una beta chiusa.

Un altro aspetto degno di nota è la capacità di inviare e ricevere messaggi SMS con connessioni dati mobili. L’elenco suggerisce che questo è disponibile solo per dispositivi selezionati, inclusi Galaxy TabPro S, Galaxy Book 10.6 LTE, Galaxy Book 12 LTE, Galaxy Book 2 e Galaxy Book Flex 2 5G.

Il collegamento all’app di Windows e persino i messaggi di Google per il Web ti consentono di fare qualcosa di simile, ma se vuoi semplicemente inviare messaggi SMS, questo potrebbe essere un buon sistema autonomo. Ciò a condizione che Samsung Messaging funzioni con tutte le macchine Windows 10.