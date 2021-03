L’aggiornamento a Google Chrome 89 è ora disponibile per i dispositivi Android ed include un buon numero di miglioramenti interni e nuove funzionalità. Google Chrome 89 rinnova alcuni aspetti dell’interfaccia utente, aggiunge il supporto per l’API NFC e permette di testare nuove funzionalità come Read Later.

Google Chrome per Android si aggiorna, arrivano tante importanti novità