WindTre sarà assoluta protagonista nel mondo della telefonia mobile in questo mese di Marzo. Il provider arancione vuole superare definitivamente la concorrenza di altri provider come Iliad e TIM. Per riuscire in questo ambizioso obiettivo, il gestore spinge sempre di più sull’acceleratore e lancia la nuova tariffa chiamata WindTre Go Unlimited Star+.

WindTre protagonista a Marzo: ecco la nuova offerta con internet senza limiti

L’offerta Go Unlimited Star+ può essere ragionevolmente considerata la migliore occasione per tutti i clienti che intendono cambiare la loro SIM. I consumi di questa proposta prevedono una base con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 200 SMS da inviare a tutti. Al tempo stesso gli abbonati riceveranno anche Giga illimitati per navigare in internet sotto rete 4G e 4,5G.

Anche il costo è un punto di forza di questa promozione. WindTre infatti prevede un costo di 7,99 euro per il rinnovo di tale iniziativa. Prevista una quota di attivazione pari a 10 euro per il rilascio della scheda SIM e l’attivazione effettiva della linea.

Le condizioni di WindTre per la sua promozione Go Unlimited Star+ sono speculari a quelle di altre offerte di genere. Gli utenti dovranno impegnarsi ad effettuare la portabilità del loro numero da altro provider. Al tempo stesso, gli attuali abbonati di TIM, Vodafone ed Iliad dovranno richiedere l’attivazione della ricaricabile solo ed esclusivamente in uno store ufficiale di WindTre. Per la portabilità del numero saranno necessari sino a tre giorni lavorativi. Non disponibile per ora la possibilità di attivazione online.