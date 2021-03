Non è da molto che la nuova stagione di Riverdale è comparsa sugli schermi dell’emittente televisiva americana The CW. E è proprio lei che qualche giorno fa ha “spoilerato” il riassunto della trama dell’episodio numero 8 della quinta stagione. Ecco tutti i dettagli.

The CW ha rivelato la trama dell’episodio numero 8 di Riverdale 5

Riverdale è una serie televisiva americana di genere teen drama basata sui personaggi degli Archie Comics. Prodotta da Warner Bros è stata adattata per The CW dal capo creativo degli Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa. In Italia è trasmessa sulle piattaforme Netflix e Amazon Video. Ovviamente deve ancora uscire la quarta stagione, ma di questi tempi si scoprono le trame degli episodi di Riverdale direttamente sul web.

Infatti è proprio The CW ad aver pubblicato il riassunto della trama dell’ottavo episodio della quinta stagione di Riverdale: “Lock & Key“. Attenzione perché questo è uno spoiler vero e proprio.

“La Regina del caos colpisce ancora. Un grande annuncio costringe tutti i protagonisti a fare il punto della situazione sulla loro vita. Cheryl mette in atto un piano rischioso dopo aver appreso alcune notizie sorprendenti su Toni. Jughead cerca di dare un senso a uno strano incontro che ha avuto. Kevin e Fangs prendono una decisione sul loro futuro insieme”.

Solo pochi giorni fa avevamo pubblicato un articolo con la trama del sesto episodio di Riverdale 5 e oggi ecco quella dell’ottavo. Forse The CW sta cercando di alleviare il dolore causato ai fan della serie TV con l’ultima cattiva notizia? In pratica per tre lunghi mesi l’emittente americana non potrà trasmettere i nuovi episodi. Tutto riprenderà molto probabilmente il 7 luglio e l’ultimo episodio andrà in onda a marzo. Quindi da aprile gli sfegatati di Riverdale dovranno attendere con ansia che tutto torni alla normalità.

L’unica speranza è che l’ultimo episodio, prima della lunga pausa, non si chiuda bruscamente in corrispondenza con un colpo di scena. Probabilmente invece sarà proprio così.