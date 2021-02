Riverdale è la nota serie TV statunitense basata sui personaggi degli Archie Comics. In America la quinta stagione è in prima visione assoluta sulla rete televisiva The CW. Il primo episodio è stato trasmesso il 20 gennaio 2021. Ed è proprio il canale americano ad aver pubblicato parte dei contenuti di un episodio di questa nuova stagione. Lo ha fatto realizzando un trailer che anticipa la puntata. Ecco di cosa parla, ma attenzione si tratta di uno spoiler.

Riverdale: ecco di cosa parlerà l’episodio 6 della quinta stagione

Fu lo stesso Roberto Aguirre Sacasa, produttore di Riverdale, ad anticipare che l’episodio 6 della quinta stagione di questa serie TV avrebbe dato del filo da torcere ai protagonisti. Soprattutto uno che potrebbe essere vittima di un pericoloso assassino che, alla guida di un camion, minaccia l’incolumità di tutti gli abitanti della cittadina.

“Ti direi che nel prossimo episodio la minaccia di questo serial killer diventa molto personale per uno dei nostri personaggi quando qualcosa di potenzialmente molto tragico accade ad un membro del cast che conosciamo dalla prima stagione”. È quanto ha confermato Sacasa in un’intervista parlando proprio di Riverdale 5.

Comunque altre indiscrezioni sono uscite in merito a questo episodio. Non così emozionanti, ma in grado di definire parte della trama. Ed è stato proprio The CW, il canale che sta trasmettendo la quinta stagione di Riverdale in America, ad aver diffuso in un trailer parte della trama.

Il sesto episodio di Riverdale 5 è intitolato “Back to School“. Come facilmente intuibile dal titolo qualcuno ritornerà a scuola. Saranno proprio Jughead, Veronica, Betty e Archie ad attendere il loro primo giorno come insegnanti. Inoltre dopo l’arrivo a sorpresa del marito di Veronica, sarà proprio lei a presentarlo a tutti gli altri.

Questa è solo una parte della trama dell’episodio numero 6 della quinta stagione. Ovviamente le novità non sono finite e soprattutto sono in molti che da ormai diverso tempo si chiedono quando uscirà Riverdale 5 in Italia.