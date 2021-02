Approda su Sky in esclusiva una nuova serie TV intitolata The Honor, si tratta di un thriller ad altissima tensione che vedrà il ritorno come protagonista di forte impatto il famoso attore Bryan Cranston, famoso per avere interpretato Walter White nella tanto celebre serie TV Breaking Bad e che questa volta, si vedrà nelle vesti di un giudice integerrimo che sarà costretto a scegliere tra la sua integrità morale e la vita di suo figlio.

La mini serie è stata girata Peter Moffat (The Night Of) ed ha riscontrato già un enorme successo negli Stati Uniti, conquistando i fani rimasti ovviamente entusiasti della performance dell’attore tanto acclamato nelle vesti del giudice Michael Desiato, cosa che gli è valsa la candidatura come miglior attore di una miniserie ai Golden Globe 2021.

La serie

La miniserie è un concentrato di adrenalina allo stato puro, colpi di scena, bugie, inganni, questo è quello che troverete all’interno di The Honor, con la figura centrale di Bryan che si vedrà costretto a combattere una lotta su due fronti, quello del suo senso civico e morale, affrontato al suo innato senso paterno, con la coscienza che ovviamente ne esce dilaniata.

Se quindi siete dei fan di questo tipo di contenuto che non fa mai riprendere fiato, The Honor è certamente ciò che fa per voi, la serie è attualmente in onda su Sky Atlantic con una cadenza di due episodi fino al 24 Marzo, ed è disponibile anche in streaming on demand e sulla piattaforma NowTV, il divertimento e l’hype sono assicurati.