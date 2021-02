Windows 10 migliora e si ottimizza sulla base dei feedback degli utenti e delle esigenze di un pubblico sempre più vasto nell’universo Personal Computer. L’atteggiamento Microsoft degli ultimi anni è radicalmente cambiato sulla base di una filosofia che vede ora un OS del tipo “Windows as a Service“. Tra le novità salienti della futura versione in rilascio c’è la grafica aggiornata da conferire al menu di avvio con angoli smussati o assenti. In attesa dell’Autumn Update vediamo cosa offre la società nella sua nuova revisione minore.

Windows 10 cambia volto: grandi cambiamenti estetici per il sistema operativo

Molti sperano su un autunnale aggiornamento Windows 10 che cambi radicalmente le sorti di un sistema operativo adottato da miliardi di utenti in tutto il mondo. L’arrivo degli angoli arrotondati rappresenta soltanto il primo passo verso un roseo futuro di cambiamenti epocali all’OS. Il design dei menu appare ora separato rispetto alla barra delle app in una sorta di componente flottante ripreso da Windows Latest.

Angoli arrotondati e più lisci anche per la Jump List forniti da un Fluent Design di primo livello che riprende in parte il disegno delle vecchie versioni di sistema. Condizione che sembra raggiungere ogni angolo delle sezioni Windows 10 con anche nuovi menu contestuali mobili ed opzioni accessibili con menu critico del mouse (tasto destro).

Si parla di Windows 10 Sun Valley rev. 21H1 con miglioramenti attivi anche per quel che concerne le funzioni Aero Shake, nuovi indicatori per lo stato della batterie ed impostazioni webcam dedicate.

Serviranno diversi mesi per concretizzare tutto questo con una versione imminente in arrivo entro la primavera in attesa della 21H2 di Windows 10.