WindTre è uno di quei provider italiani facenti parte del programma “Bonus internet”. Anche con il provider arancione quindi sarà possibile accedere al voucher dal valore di 500 euro per le tariffe di telefonia fissa. I clienti che potranno ricevere l’incentivo sono tutti quelli che presentano un’attestazione ISEE con valore economico uguale o inferiore ai 20.000 euro.

WindTre, l’occasione per i clienti con 500 euro di sconto per Fibra e tablet

Con WindTre lo sconto di 500 euro sarà diviso equamente in due parti. Una prima parte del bonus internet sarà dedicato direttamente ai servizi della telefonia fissa con la Fibra ottica. La seconda parte del bonus invece sarà utile per l’acquisto di un tablet.

La promozione che WindTre mette a disposizione degli utenti in questa circostanza è la SuperFibra. In una sua prima versione è previsto un costo di 7,31 euro per i primi dodici rinnovi (nel prezzo è già decurtato la parte prima del bonus internet). I clienti riceveranno connessione internet con Fibra ottica più chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta. Come tablet, gli utenti potranno acquistare un Lenovo Tab M10 FHD Plus a costo zero.

La seconda versione della SuperFibra prevede un costo di 12,31 euro (anche in questo caso il bonus internet è già incluso). I servizi prevedono sempre consumi illimitati per internet con Fibra ottica e chiamate verso tutti. La scelta del tablet prevede invece un Samsung Galaxy TAB S6 LITE al costo di 159,99 euro. Grazie al bonus internet saranno decurtati 300 euro dal prezzo di listino.