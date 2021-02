Lo sconto IVA proposto in questo periodo da Trony è veramente speciale, al suo interno si possono trovare tantissimi prezzi bassi e sconti molto interessanti, con prezzi sempre più bassi alla portata di ogni singolo utente in Italia.

A differenza delle campagne promozionali regionali viste in passato, anche da Euronics, oggi ci troviamo di fronte ad un volantino attivo ovunque sul territorio nazionale, con possibilità di acquisto esclusiva in negozio. In altre parole gli stessi sconti non risultano essere validi sul sito ufficiale o da altre parti, con scadenza effettivamente fissata al 28 febbraio 2021.

Trony: le offerte hanno prezzi molto più bassi

Per riuscire a cogliere al volo ciò che il volantino Trony è attualmente in grado di offrirvi, dovete semplicemente recarvi in negozio e scegliere tutto ciò che volete, senza distinzioni o limitazioni particolari. Fatto questo, quando tornerete in cassa, gli addetti provvederanno a fornirvi una riduzione del prezzo finale pari al 18,03%.

Molto spesso quando si parla di sconto IVA, la maggior parte di noi pensa erroneamente ad uno sconto effettivo del 22%, è bene sapere che l’imposta non viene applicata al valore che vediamo sul cartellino, di conseguenza ha una incidenza inferiore ai suoi punti percentuali. I conteggi effettuati, quando viene effettuato lo scorporo dell’IVA, sono corretti, di conseguenza lo sconto effettivo sarà sempre e soltanto pari al 18,03% del listino del momento.

Maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale le potete trovare direttamente nelle pagine che abbiamo inserito per voi nel nostro articolo.