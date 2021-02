La piattaforma di streaming video Netflix offre una varietà di scelte ampia nel suo catalogo. Di fatto, abbiamo la possibilità di optare per film, documentari, ma in particolar modo serie TV. Infatti, di recente la piattaforma ha ufficializzato una notizia molto importante: i nuovi dieci episodi de La Casa di Carta 5 stanno ufficialmente per arrivare sui nostri teleschermi.

C’è, però, da segnalare una notizia non proprio positiva per gli appassionati: sembra che la celebre produzione di Netflix giungerà al termine con la quinta stagione. Scopriamo di seguito maggiori dettagli sulla prossima stagione.

La Casa di Carta 5: la notizia ha scioccato i fan della serie

Le news pubblicate dagli attori della serie, anche un post di Fernando Cayo, ovvero l’attore che interpreta il ruolo del colonnello Tamajo. Il suddetto aveva pubblicato una foto con scritto nella descrizione “ancora un giorno in ufficio“, che stava a significare che quella sarebbe sicuramente stata l’ultima stagione. Inoltre, a ciò si va anche ad aggiungere la nota di Alvaro Morte e Nawja Nimiri che ci tenevano a ringraziare tutta la produzione per l’eccellente lavoro che è stato svolto.

In più, pare sia stata pubblicata anche una foto sul profilo ufficiale di Netflix su Instagram, dove erano presenti sul set Berlino e Il Professore. In quest’ultima c’era scritto: “Questa foto di Álvaro Morte e Pedro Alonso sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione di La Casa di Carta”. Concludiamo l’articolo col dire che Alex Pina, uno degli ideatori della serie, ha dichiarato che il finale sarà davvero incredibile.