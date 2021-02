The Walking Dead: le porte della serie tv si stanno per chiudere, ecco le ultime notizie

Siete pronti a dire addio alla famosa serie The Walking Dead ? Sembra proprio che questa sia giunta alla fine dei suoi giorni dopo ben 11 stagioni . A proposito, quando arriverà l’ultima season? Come tutte le opere cinematografiche, anche questa ha visto un prolungamento della stagione e dello spin-off. Le riprese sono però ripartite con più carica di prima affrontando ben 24 episodi.

La fine di The Walking Dead ha provocato la malinconia di molti, compreso Scott Gimble, CEO di MC Networks e The Walking Dead. Egli ha dichiarato: “Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato. Ciò che è chiaro è che questa serie riguarda i vivi. Realizzato da un cast appassionato, questo show ha avuto un team di scrittori, produttori e una troupe straordinari. Il tutto dando vita alla visione di Robert Kirkman, supportati dai migliori fan al mondo”.

The Walking Dead: gli ultimi episodi della serie

Qui di seguito vi riportiamo le brevi anticipazioni degli episodi bonus, ma fate attenzione, perché vi ritroverete in un boom di SPOILER tra 3…2…1…

Episodio 17 – Home Sweet Home: Maggie è tornata in gruppo ma non ha per niente voglia di confessare agli altri ciò che porta dentro. Sia lei che Daryl avranno a che fare con una minaccia invisibile e sconosciuta, mentre Negan sarà di nuovo in pericolo.

Episodio 18 – Find Me: Daryl, ripensa al periodo in cui ha abbandonato il gruppo dopo la scomparsa di Rick.

Episodio 19 – One More: Gabriel e Aaron cercano del cibo e le provviste utili da portare ad Alessandria. In assenza di fiducia e ottimismo però ci si ritrova a fronteggiare delle enormi tragedie.

Episodio 20 – Splinter: Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess vengono catturati e divisi. Princess avrà a che fare con il proprio doloroso passato e proverà a scappare in tutti i modi possibili, con l’aiuto di Ezekiel.

Episodio 21 – Diverged: Il rapporto tra Daryl e Carol giunge al termine. I due si ritrovano in due viaggi separati che potrebbero dividerli per sempre o forse riunirli.

Episodio 22 – Here’s Negan: Carol decide di accompagnare Negan in un viaggio, sperando di poter ridurre al minimo la tensione crescente. L’uomo sceglie il proprio futuro.