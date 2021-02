WhatsApp: arriva il nuovo messaggio truffa per gli utenti, ecco com'è scritto

Anche WhatsApp sta diventando un’applicazione di altissimo livello dal punto di vista del contenimento delle truffe. Oltre ai tanti aggiornamenti che pian piano includono sempre più novità riguardanti le funzionalità e le feature sia estetiche che interne, ci sono anche gli update che vanno a migliorare il livello della privacy e della sicurezza.

Secondo quanto riferito ultimamente, ci sarebbe un nuovo messaggio che stavi prendendo in giro gli utenti. Più che una truffa si tratterebbe di una fake news, la quale però potrebbe degenerare in un tumulto popolare. Vista la pandemia in atto e l’emergenza economica per tantissime famiglie italiane, qualche buon temponi e a ben pensato di mettere in circolo una notizia falsa. Questa prometterebbe addirittura un buono da 500 € da parte della nota catena Esselunga, la quale con un comunicato ufficiale ha preferito smentire il tutto.

WhatsApp: arriva finalmente la smentita di Esselunga in merito al buono da 500 euro

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.