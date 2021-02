Ci sono ancora importanti occasioni da sfruttare per i clienti di Sky. La pay tv in queste settimane sta vivendo una fase di transazione molto complessa, legata anche all’assegnazione dei diritti tv per i prossimi campionati di Serie A. Nel mentre però l’azienda non trascura il suo fronte commerciale, con una tripla occasione messa a disposizione di tutti i clienti.

Sky premia ancora i clienti più fedeli con tre regali da non perdere

La prima offerta ad hoc pensata per i clienti della pay tv riguarda il servizio Sky WiFi. Gli abbonati della piattaforma satellitare potranno attivare ora anche un piano per la telefonia fissa. I costi sono molto vantaggiosi e prevedono anche un periodo di prova gratuito. I clienti della pay tv da almeno un anno potranno ricevere un mese gratis per la Fibra ottica. Disponibili invece ben sei mesi a costo zero per chi ha un abbonamento attivo da sei anni.

La seconda occasione è per chi vuole massimizzare la sua esperienza con i contenuti televisivi. Sky offre infatti il suo nuovo decoder Sky Q ad un costo di occasione. Gli abbonati potranno acquistare il dispositivo al semplice prezzo di 29 euro, rispetto ad un listino di 99 euro.

Sempre dedicato al mondo televisivo è la terza promozione, inerente al ticket Intrattenimento Plus. Gli utenti potranno aggiungere nel loro piano il ticket che comprende i contenuti di Netflix con un mese a costo zero. Come per le altre promozioni, anche questa si rivolge agli abbonati fedeli da almeno un anno.