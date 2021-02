Microsoft ha rilasciato una panoramica sull’imminente aggiornamento delle funzionalità 21H1 nel blog ufficiale di Windows. L’update é stato giá distribuito agli utenti nel canale beta. Le nuove funzionalitá verranno aggiunte gradualmente non appena sono pronte. Microsoft vuole distribuire l’aggiornamento sul mercato nella prima metà del 2021, ma la societá non ha specificato una data specifica.

Secondo Microsoft, verrà mantenuto anche il tipo di distribuzione, in cui si mantengono funzionalità aggiuntive come servizio e si accelera il processo di installazione, come con l’ultimo importante aggiornamento di Windows. Le nuove funzioni includono il supporto multi-camera per Windows Hello.

Windows 10 rilascerá il nuovo aggiornamento a tutti gli utenti prossimamente

La funzionalitá ora preferisce webcam esterne se rilevate e ti permette di gestire le varie videocamere collegate. “Windows 10, versione 21H1 avrà una serie di funzionalità che migliorano la sicurezza, l’accesso remoto e la qualità”, spiega John Cable, responsabile della manutenzione e consegna di Windows di Microsoft. “Le funzionalità che stiamo rilasciando in questo aggiornamento si concentrano sulle esperienze a cui i clienti fanno piú affidamento in questo momento”.

Questo aggiornamento 21H1 verrà installato molto rapidamente, proprio come un aggiornamento cumulativo mensile per Windows. Microsoft ha iniziato a testare questo aggiornamento 21H1 con i beta tester oggi e ha in programma di renderlo disponibile a tutti gli utenti di Windows 10 “più avanti nella prima metà di quest’anno solare”.\

Microsoft dovrebbe anche fornire un aggiornamento più ampio di Windows 10 più tardi nel 2021. L’azienda sta pianificando un “radicale rinnovamento visivo di Windows”, nome in codice Sun Valley.