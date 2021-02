Trony continua sull’ottima strada intrapresa in passato, lanciando una campagna promozionale che ha dell’incredibile, al suo interno gli utenti possono trovare una serie di sconti del valore prestabilito, grazie ai quali sarà possibile acquistare praticamente ciò che si vuole, senza limitazioni particolari.

Il volantino risulta oggi essere disponibile su tutto il territorio nazionale, con scadenza effettiva fissata al 28 febbraio 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Gli acquisti, almeno con il medesimo meccanismo, non risultano essere effettuabili sul sito ufficiale, o altrove in Italia. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale di 2 anni, ed in versione completamente no brand.

Trony: offerte grandiose con tantissimi sconti

Alla base del corrente volantino Trony troviamo il cosiddetto Sconto IVA, ovvero l’utente può recarsi in negozio, aggiungere al carrello tutti i prodotti maggiormente desiderati e, una volta giunto in cassa, ricevere uno sconto effettivo del 18,03%.

Se vi stavate domandando il motivo per il quale la riduzione non equivalga al 22%, dovete sapere che l’incidenza dell’IVA sul prezzo finale non è pari agli stessi punti percentuali, semplicemente perché viene applicata su un listino inferiore, data la composizione del valore sul cartellino di listino + IVA applicata. Tutto ciò avvalora i conteggi effettuati, nel momento in cui l’imposta verrà scorporata dal prezzo, porterà ad una riduzione effettiva del 18,03%.

