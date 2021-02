Comet mette la freccia e sorpassa le offerte di Unieuro portando sul mercato prezzi decisamente più bassi del normale, con tantissimi sconti applicati direttamente sui principali prodotti attualmente disponibili, anche di ultima generazione, ed aprendo le porte ad ogni utente in Italia.

Il volantino risulta essere attivo, come al solito, sia in negozio che online sfruttando l’e-commerce aziendale; coloro che decideranno di acquistare dal divano di casa, devono sapere che la spedizione presso il domicilio è sempre gratuita, indipendentemente dalla categoria merceologica, solo nel momento in cui vengono superati i 49 euro di spesa. Il Tasso Zero potrà essere richiesto dall’utente che spenderà più di 199 euro, e che soddisferà le richieste della finanziaria.

Comet: quali sono i prodotti su cui puntare

I prodotti che Comet ha deciso di scontare maggiormente, avvicinandoli “pericolosamente” agli utenti, sono alcuni smartphone di fascia medio-alta, quali sono Oppo Reno 4 Pro 5G, Vivo X51 e Huawei P40 Pro. I loro prezzi oscillano tra 699 e 749 euro, garantendo nel contempo prestazioni elevate e di qualità superiore alla media.

Rientrando entro cifre maggiormente alla portata della maggior parte di noi, è possibile acquistare LG Velvet, spendendo 399 euro, ma anche un buonissimo Xiaomi Mi 10T, attualmente in vendita alla modica cifra di 429 euro. Il volantino Comet ovviamente non si limita esclusivamente ai suddetti prodotti, estendendo le disponibilità anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti. Per approfondirne la conoscenza si consiglia l’apertura delle pagine elencate a questo link.