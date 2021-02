Samsung sembra essere l’unico produttore a rilasciare valide alternative Android in un mercato dei tablet dominato da Apple.

Qualche tempo fa vi avevamo già preannunciato come il marchio sudcoreano fosse intenzionato a muoversi per coprire diverse fasce di prezzo in questo mercato, grazie alla possibile introduzione di una variante economica del Galaxy Tab S7. Questa potrebbe arrivare addirittura nel mese di giugno 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Tab S7 Lite potrebbe essere lanciato a giugno 2021

Le voci a riguardo si fanno sempre più insistenti, tanto che l’account Twitter “WalkingCat” ha pubblicato una presunta slide relativa al marketing del Galaxy Tab S7 Lite. Questa versione economica del tablet rilasciato da Samsung nel 2021 avrà un display da 12,4 pollici di diagonale, il supporto alla connettività 5G e supporterà anche la funzione Galaxy Continuity, che consente agli utenti di visualizzare anche le chiamate e i messaggi ricevuti da uno smartphone Galaxy compatibile.

L’immagine trapelata in internet non ci ha fornito molti altri spunti, ma possiamo aspettarci delle specifiche di livello inferiore rispetto a quelle del Samsung Galaxy Tab S7. Il lancio sembra essere programmato per giugno 2021, ma non si sa ancora quale sarà il prezzo di vendita di questo Galaxy Tab S7 Lite.

Una seconda immagine condivisa dallo stesso utente su Twitter, fornisce altri dettagli riguardo al Galaxy Tab A7 Lite, anch’esso in uscita a giugno. Si dice che avrà un display da 8,7 pollici di diagonale e un design sottile in metallo. Non ci resta, a questo punto, che attendere ancora qualche mese per scoprire ulteriori dettagli o per avere una conferma/smentita da parte del colosso sud coreano.