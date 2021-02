L’operatore virtuale Full MVNO Digi Mobil ha reso disponibile a partire dallo scorso 17 Febbraio 2021 la sua prima offerta con Giga illimitati su rete Vodafone 4G, denominata IllimiTutto.

L’utilizzo della navigazione internet senza limiti tuttavia è subordinata al rispetto di alcune condizioni, senza però un limite preciso. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova offerta.

Digi Mobil ha reso disponibile IllimiTutto a soli 15 euro al mese

L’offerta IllimiTutto di Digi Mobil è attualmente attivabile da tutti i nuovi e già clienti fino al 31 Maggio 2021, salvo eventuali cambiamenti, e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati verso le numerazioni internazionali di 57 Paesi, SMS illimitati verso numeri della rete Digi Mobil, e Giga illimitati di traffico dati (fino a 60 Mbps), il tutto al costo di 15 euro al mese.

Si ricorda che Digi ha annunciato che i già clienti che possiedono le precedenti offerte Combo 15, Combo 20, Illimitato 15, Illimitato 20 (non più attivabili dal 17 febbraio 2021) passeranno automaticamente alla nuova offerta IllimiTutto a 15 euro al mese. Per quanto riguarda l’utilizzo dei Giga illimitati e altri aspetti della nuova offerta IllimiTutto, MondoMobileWeb è in grado di fornire maggiori dettagli.

Si ricorda che Digi Mobil ha aggiornato le sue condizioni contrattuali lo scorso 22 Gennaio 2021, già in vigore per chi sottoscrive una nuova SIM da quella data, mentre per i già clienti entreranno in vigore da domani 22 Febbraio 2021. I cambiamenti introdotti hanno riguardato proprio l’aggiornamento dei parametri di utilizzo personale e corretto della carta SIM e del servizio, permettendo così all’operatore di lanciare la sua offerta con Giga illimitati.