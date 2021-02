Durante questo mese di Febbraio ci sono tante offerte legate al campo della telefonia mobile. Tra i vari gestori attivi in questo settore, WindTre propone a tutti i suoi clienti delle tariffe vantaggiose per soglie di consumi e per prezzi. La migliore ricaricabile per gli utenti che attiveranno una nuova SIM si chiama Star+.

WindTre, la tariffa con 100 Giga: prezzi low cost per i nuovi clienti

Il pacchetto di consumi previsto con la WindTre Star+ prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS illimitati e con 100 Giga per la navigazione internet con rete 4G e 4,5G. Il costo per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro al mese. Gli utenti dovranno aggiungere soltanto 10 euro nel momento dell’attivazione come costo di rilascio per a SIM

Anche in quest’occasione, WindTre ha un target di pubblico ben preciso. La tariffa Star+ si rivolge agli ex clienti del gestore arancione ed a quei clienti che effettuano la portabilità del numero da altro operatore. Non è possibile effettuare la richiesta di attivazione online. Gli utenti dovranno rivolgersi in un punto vendita del provider sul territorio nazionale.

WindTre ha pensato alla Star+ come alternativa alle ricaricabili low cost di altri gestori. In particolar modo, il gestore vuole assicurare ai clienti una variante rispetto alla Giga 70 di Iliad. La tariffa pensata dai tecnici di WindTre risulta superiore sia per costi che per le soglie di consumo. Rispetto ad Iliad, con la Star+ ci sarà più traffico di rete (100 Giga contro 70) e maggior risparmio (7,99 euro contro 9,99 euro).