La nuova offerta tech lanciata da Esselunga in questi giorni, porta con sé uno sconto veramente assurdo, gli utenti hanno la possibilità di acquistare un notebook spendendo solamente 279 euro, una cifra ridottissima se considerata la qualità generale del prodotto.

Come per tutte le campagne promozionali di questo tipo, gli acquisti potranno essere completati solamente presso i vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non online sul sito dell’azienda. In aggiunta, nel momento in cui il cliente sarà interessato, deve anche sapere che le scorte distribuite sono limitate, ciò sta a significare che potrebbero effettivamente terminare prima del previsto o della scadenza del volantino, fissata al 3 marzo 2021.

Esselunga: il volantino lancia offerte mai viste prima

Il volantino Esselunga abbandona momentaneamente il settore degli smartphone, dedicandosi direttamente ai notebook, al suo interno troviamo infatti uno sconto mirato sul Mediacom 14 Edge, un dispositivo che presenta un display da 14 pollici, con processore molto basilare, quale l’Intel Celeron N3350 con frequenza di clock fino a 2,4GHz, affiancato da 4GB di RAM, una scocca interamente realizzata in metallo, una batteria da 5000mAh, e 64GB di memoria interna.

Come avete potuto notare non si tratta di un notebook vero e proprio, quanto di un ibrido, pensato proprio per le esigenze lavorative in mobilità. Il suo prezzo è ridottissimo, al giorno d’oggi costa infatti solamente 279 euro, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi da esercitare sempre nel negozio in cui è stato completato l’acquisto.