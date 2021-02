Apple è forse uno dei produttori di smartphone che è partita più tardi per quanto riguarda la tecnologia 5G. Nel momento in cui altre società avevano già presentato il primo modello compatibile, per la casa statunitense non si sapeva ancora niente. Per loro fortuna però, un possibile di vario con la concorrenza non si è palesato anche per la difficoltà nella creazione di un’infrastruttura dedicata alla rete di ultima generazione, sia in Europa che negli Stati Uniti.

A questo giro sembra che Apple non voglia comunque rimanere indietro. Come individuato di recente, sono al momento alla ricerca di ingegneri. Sono state aperte delle posizioni lavorative per Wireless Research System Engineers e RAN1 / RAN4 Standards Engineers.

Parte degli annunci di lavoro: “Farai parte di un team che definisce e fa ricerca di standard di prossima generazione come il 6G. Ricercherai e progetterai sistemi di comunicazione wireless di prossima generazione (6G) per reti di accesso radio con enfasi sui livelli PHY / MAC / L2 / L3.”

Apple e la rete 6G

Ovviamente non c’è ancora niente di concreto, ma sempre più società a livello globale si stanno già impegnando per quanto riguarda la creazione di tecnologie e standard per la futura rete in questione. Guardando a come si stanno muovendo anche i colossi in confronto al rallentamento della creazione di un’infrastruttura per il 5G, viene quasi da pensare che proprio il 5G posso diventare una rete marginale.

La pandemia, la maggio diffidenza nei confronti di Huawei e gli stessi problemi del colosso, la paura per i vettori a investire nel 5G sono tutti aspetti che stanno rallentando la creazione di una rete funzionante, ma soprattutto su larga scala. Arriverà prima il 6G o una copertura valida del 5G?