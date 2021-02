Il 18 febbraio è in programma l’appuntamento con Perseverance e Ingenuity. No, non sono due amici dai nomi strani. In realtà sono rispettivamente una sonda e un mini elicottero della Nasa che saranno impegnati nella ricerca di forme di vita su Marte. Ecco nei dettagli tutta l’operazione.

Grande attesa per la ricerca di forme di vita su Marte

L’atterraggio su Marte avverrà nella zona del cratere Jezeero ed è programmato per le 21:55 del 18 febbraio. Dopodiché prima di ricevere il segnale dalla sonda Perseverance e dal mini elicottero Ingenuity si dovrà attendere 7 minuti.

Ingenuity ha un compito importante, sarà il primo drone di questo tipo a volare su Marte e su un pianeta diverso dalla Terra. Il compito della sonda e del drone è quello di verificare l’esistenza di vita sul Pianeta Rosso.

Tutto fa seguito all’ultima scoperta di acqua e gas su Marte. Infatti la presenza di questi due elementi fa presupporre all’esistenza di qualche forma di vita macrobiotica. Che ci sia stata in passato o che sia presente oggi, comunque è ancora tutto da scoprire.

Saranno proprio queste due “simpatiche” macchine ad esplorare il cratere Jezeero. Il drone Ingenuity, chiamato così da una ragazza di 11 anni, pesa solo 2 chilogrammi, la sua fusoliera è di 20 centimetri circa e i rotori, lunghi poco più di un metro, sono in fibra di carbonio. Ha 4 zampe che gli garantisco atterraggi sicuri e comodi qualunque sia la superficie del terreno. Il 19 marzo eseguirà il suo primo volo che servirà a capire se saranno possibili ulteriori missioni su Marte con elicotteri di simile tecnologia. Uno degli scogli principali sarà resistere alle basse temperature del pianeta durante la notte.

Questa è la terza missione verso Marte. Partita il 30 luglio 2020 quella della Nasa segue la Hope degli Emirati Arabi e la cinese Tianwn-1.

Si spera che la sonda Perseverance e il piccolo drone Ingenuity possano portare buone notizie da Marte, o perlomeno nuove informazioni utili alla ricerca.