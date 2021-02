Comet è una delle rare aziende in Italia in grado di lanciare ottime campagne promozionali, con le quali gli utenti possono davvero confrontarsi per cercare di raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione, spendendo cifre sempre più basse.

Il volantino attualmente disponibile risulta essere accessibile in ogni punto vendita sparso per le regioni del nostro paese, ma anche direttamente online sfruttando l’e-commerce aziendale. Optando per questa seconda opzione, si avrà la certezza di poter ricevere la merce al proprio domicilio, senza dover spendere nemmeno un centesimo, nel momento in cui l’ordine supererà i 49 euro di spesa effettivi.

Il canale Telegram di TecnoAndroid si occupa ogni giorno di regalare codici sconto Amazon ed elencare le migliori offerte, scopritelo qui.

Comet: le offerte hanno prezzi incredibili

I prodotti che Comet ha deciso di scontare sono davvero tantissimi, e sopratutto sono molto vari tra di loro, i migliori partono dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, ove troviamo ad esempio Oppo Reno 4 Pro 5G, modello recentissimo in vendita a 699 euro, passando anche per i più cari Vivo X51 e Huawei P40 Pro, entrambi in vendita rispettivamente a 729 e 749 euro.

Coloro che invece vorranno cercare di spendere il meno possibile, potranno affidarsi ad un ottimo LG Velvet, proposto alla cifra finale di 399 euro, oppure anche uno Xiaomi Mi 10T, in vendita oggi a 429 euro. Questi sono naturalmente solamente degli esempi di ciò che vi aspetta direttamente sul volantino Comet, potete approfondirne la conoscenza aprendo subito le pagine che trovate inserite nell’articolo stesso come galleria fotografica.