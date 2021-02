Oggi possiamo finalmente annunciare a gran voce che Xiaomi Mi Watch ha ricevuto anche in Italia il supporto ad Alexa, l’assistente virtuale di Amazon.

Il passaggio fondamentale per ottenere Alexa sullo Xiaomi Mi Watch in Italia consiste nell’aggiornare il wearable all’ultima versione firmware, la v1.2.52. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Watch riceve il supporto ad Alexa anche in Italia

La versione v1.2.52 porta in dote una serie di novità interessanti, nella fattispecie: il supporto alla lingua italiana per l’assistente vocale, la funzione che permette di sfruttare lo smartwatch come pulsante di scatto da remoto e due nuove watch face preinstallate, che portano il totale a sette. La novità maggiormente degna di nota di questo nuovo update software è ovviamente Amazon Alexa, pertanto vediamo i pochi passaggi che sono necessari per attivarla subito sull’economico indossabile di Xiaomi.

Prima di tutto è necessario aprire la companion app Xiaomi Wear, a questo punto bisogna entrare nella scheda Profilo e poi selezionare la voce Amazon Alexa. L’ultimo passaggio consiste nell’effettuare il log in con il proprio account di Amazon e il gioco è fatto. A questo punto basta eseguire un semplice swipe dal basso verso l’alto nella schermata principale di Xiaomi Mi Watch per attivare Alexa e veder comparire la scritta “Sto ascoltando…“.

Possedete uno Xiaomi Mi Watch? Avete già installato il nuovo update e attivato le nuove funzioni? Per farlo non vi resta che recarvi in impostazioni e scaricare ed installare la nuova versione del firmware, sicuramente non ve ne pentirete!.