Xiaomi Mi Watch Color, l’orologio smart dal prezzo accessibile, sarà presto disponibile in Europa – e dunque in Italia – ma con un nome diverso. Al di fuori della Cina, questo dispositivo adotterà il nome di Mi Watch Revolve, ma questo cambiamento non dovrebbe comportare alcuna modifica lato hardware.

A diffondere la notizia sono i colleghi di XDA-Developers, che nell’ultima versione dell’app Mi Watch (per chi non lo sapesse, si tratta dell’applicazione che permette di controllare e personalizzare il proprio smartwatch Xiaomi) ha individuato una nuova voce relativa – appunto – al Mi Watch Revolve.

A differenza di Mi Watch, il primo smartwatch presentato dal colosso cinese e dall’aspetto molto simile all’orologio intelligente di casa Apple, il modello Color presenta quadrante rotondo ed una scheda tecnica simile a quella di Amazfit GTR, ed è dunque dotato di tutte quelle funzionalità essenziali che un dispositivo del genere dovrebbe offrire.

Mi Watch Color (o Revolve), presenta, dunque, uno schermo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 × 454 pixel, non esegue il sistema operativo Wear di Google ma dalla parte sua ha un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, un barometro, una bussola, un giroscopio, un accelerometro, un sensore di luce ambientale, GPS integrato, modulo NFC e Bluetooth 5.0.

Non manca il monitoraggio dell’attività sportiva e può essere immerso in acqua fino a 5 ATM. La sua batteria da 420 mAh garantisce fino a due settimane di autonomia. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sulla data di rilascio per il mercato europeo. Non ci resta che attendere, dunque, e come al solito noi saremo sempre pronti ad aggiornarvi!