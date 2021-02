La fabbrica di giochi Pokémon non cessa la sua produzione e dalla casa giapponese continuano ad arrivare nuovi titoli. Nel 2019 è stato annunciato e pubblicato Pokémon Masters, disponibile gratuitamente sia su iOS che su Android, mentre l’anno scorso è stato annunciato Pokémon Unite.

Quest’ultimo ha finalmente una data di uscita, anche se inizialmente sarà disponibile in versione Beta. Questa prova sarà limitata agli utenti in Canada e inizierà a marzo, anche se probabilmente presto sarà aperta a più paesi, prima del lancio globale.

Battaglie multigiocatore con Pokémon addestrati da noi

Pokémon Unite è stato realizzato da TiMi Studios, uno studio di sviluppo di proprietà di Tencent, già responsabile di giochi di successo come Call of Duty: Mobile, Arena of Valor e Honor of Kings, uno dei giochi di maggior incasso nel panorama mobile globale.

Pokémon Unite è un MOBA, un gioco multiplayer online che proporrà battaglie 5 contro 5, seguendo la linea di altri titoli noti (e anche di proprietà di Tencent) come DOTA. Il gioco consisterà nell’ottenere più punti rispetto all’altra squadra per vincere la partita.

Ovviamente, il DNA dei Pokémon sarà ben presente perché competeremo con i Pokémon che catturiamo e addestreremo per farli salire di livello, quindi ciò che faremo sullo sfondo del gioco avrà molta importanza di fronte a ciascuna delle battaglie. Il gioco ha già avuto una piccola beta in Cina, suo paese di origine, ma ora si apre al Canada per muovere i primi passi verso un debutto internazionale.

Pokémon Unite non consentirà la trasmissione in streaming nella sua fase beta e una volta che il gioco sarà rilasciato definitivamente, tutti i progressi della beta andranno persi per sempre.