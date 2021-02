Euronics sorprende tutti con il lancio del volantino migliore delle ultime settimane, una campagna promozionale, sebbene limitata, ricca di occasioni e di prezzi molto più alla portata nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, con sconti decisamente importanti.

Come sempre più spesso accade nell’ultimo periodo, il volantino che andremo a raccontarvi è da considerarsi attivo solo in determinati negozi, in particolare le location di proprietà del socio Euronics Nova, per acquisti effettuati entro il termine della giornata odierna, 17 febbraio 2021. Le scorte, sulla base di quanto comunicato, non dovrebbero assolutamente risultare un problema, ma non possiamo essere certi della disponibilità dei prodotti.

Euronics: il volantino non ammette repliche

I prodotti posti sul piatto sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, tra questi spiccano sicuramente i modelli di casa Apple, con possibilità di acquistare iPhone 11, in vendita a 679 euro, proposto nella versione da 64GB, passando anche per i più nuovi iPhone 12 o iPhone 12 Mini, i cui prezzi si aggirano rispettivamente attorno a 939 e 779 euro.

Coloro che invece vorranno mettere le mani su un dispositivo Android, avranno un’ampissima possibilità di scelta, spiccano una miriade di sconti fortemente interessanti, applicati su Galaxy A51, Galaxy A20s, Galaxy A12, Xiaomi Mi 10T Lite e Mit 10T, tutti i modelli della serie Redmi Note di ultima generazione o anche i nuovi Vivo.

Il volantino lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto.