Queste prime settimane del nuovo anno hanno evidenziato una sorta di crisi per WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea è sempre più in difficoltà per quanto concerne i consensi del pubblico. D’altro canto, invece, i principali servizi alternativi a WhatsApp, Telegram e Signal stanno nettamente aumentando la loro popolarità ed anche il loro bacino di utenti.

WhatsApp, la ragione della crisi e la migrazione degli utenti su altre chat

I numeri, come sempre, indicano l’andamento del mercato delle app. Telegram, proprio da Dicembre a Febbraio, ha avuto il suo maggior incremento in termini di utenti. La chat blu, inoltre, si conferma stabilmente nella top 3 delle piattaforme di messaggistica più scaricate sia su Google Play che su App Store.

Ancora più emblematico è invece il discorso per Signal. Quest’app è attualmente in cima alle classifiche delle app sia sul martketplace di Android, sia sul marketplace dei dispositivi di casa Apple.

Gli analisti hanno evidenziato nelle nuove regole per la privacy di WhatsApp la principale causa di migrazione. La maggior parte degli utenti di WhatsApp non gradisce le regole per la condivisione dei contenuti. Ricordiamo che, in base alle nuove regole, la chat si riserva di comunicare dati ed informazioni personali ad altri servizi (tra cui Facebook) per la rimodulazione delle pubblicità.

A favorire lo spostamento di utenti da un bacino all’altro vi sono poi le indicazioni di personaggi particolarmente influenti. Nelle scorse settimane, Elon Musk, in quello che è stato definito come un vero affronto a WhatsApp ed alla galassia Facebook, ha invitato i suoi followers a scaricare Signal.