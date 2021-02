DAZN: tutte le partite che avranno luogo questa settimana in esclusiva a 9,99 euro

DAZN ha iniziato ufficialmente una nuova settimana che sarà volta in questo caso a mostrare ancora una volta la grande qualità raggiunta dal licenziatario. La nota azienda è migliorata molto sotto i vari aspetti che prima non erano di certo incoraggianti. Il primo sta proprio nella trasmissione, la quale grazie alle nuove architetture consente agli utenti di avere anche poca rete Internet per usufruire del servizio.

Il secondo consiste poi nella grande quantità di contenuti, i quali sembrano non finire mai mettendo a disposizione vari eventi sportivi. Questa settimana però sarà concentrata sul grande calcio con tantissimi i campionati in esclusiva.tutte le partite potranno essere disponibili per soli 9,99 € al mese per tutti con possibilità di disdetta in qualsiasi momento.

DAZN: tutte le partite in esclusiva nazionale, ecco quali saranno i match