Chernobyl: è andata davvero come vogliono farci credere da anni?

Higginbotham ha parlato di un uomo denominato Cliff Robinson, il quale stava lavorando in un laboratorio di prova in una centrale nucleare in Svezia il 28 aprile. Era dunque responsabile di allertare il resto del mondo al di fuori dell’Unione Sovietica qualora qualcosa fosse andato storto. Egli però, nonostante avesse percepito una strana situazione, proseguì il suo lavoro. Solo dopo, in seguito all’entrata dei lavoratori, decise di testare una delle loro scarpe.

“Quello che ha scoperto è che la suola della scarpa del ragazzo aveva un’intera serie di elementi radioattivi che provenivano da un reattore nucleare – ma non uno come quello in cui ha lavorato a Forsmark”, ha detto Higginbotham.

Arrivarono alla conclusione che una contaminazione di qualche tipo era arrivata in Svezia da un reattore nucleare esposto all’interno dell’Unione Sovietica. Ciononostante Mosca negò la possibilità che qualcosa non andasse.

“Tutto il resto del processo si è svolto a porte chiuse“, ha concluso Higginbotham. “E sappiamo solo la testimonianza che è stata data in quei giorni perché c’erano persone dello stabilimento che non potevano tenere fuori dal procedimento, che andavano e in segreto, prendevano appunti stenografici”.