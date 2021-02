WhatsApp: pericolo in chat con il messaggio che parla di ritorno a pagamento

Il percorso di WhatsApp è stato abbastanza lineare fino ad arrivare al successo più totale, il quale è giunto grazie a tutti i miglioramenti apportati. La nota applicazione di messaggistica istantanea è diventata un’istituzione, soprattutto per coloro chiamano tenersi in contatto con famiglia, amici o con l’ambiente di lavoro.

WhatsApp infatti include anche una sua versione business, la quale è diretta a tutti coloro che ne fanno un utilizzo professionale.Secondo quanto riportato molte novità sarebbero in arrivo, anche se la maggior parte sono già disponibili da tempo. Uno dei cambiamenti attraverso i quali l’applicazione è passata migliorandosi nettamente è stato quello di diventare gratuita. Inizialmente, anche se non tutti lo ricorderanno, WhatsApp era un’applicazione che prevedeva un pagamento di 0,89 € all’anno.

WhatsApp: l’applicazione dovrebbe ritornare a pagamento secondo il nuovo messaggio che gira in chat

Stando alle ultime notizie un nuovo messaggio avrebbe portato gli utenti ad avere una gran paura. Si tratta ovviamente delle solite catene, quelle che arrivano a diffondersi in tutto il paese in pochissimo tempo. WhatsApp purtroppo non può nulla contro questo fenomeno, il quale è stato molto limitato visto che la possibilità di inoltrare un messaggio è stata sensibilmente ridotta.

Tornando al contenuto del messaggio in questione, questo parla di un ritorno a pagamento imminente proprio da parte della nota app. Chiaramente smentiamo subito la situazione: WhatsApp non ha alcun programma che implichi il ritorno a pagamento. Si tratta solo di una fake news che ha lo scopo di spaventare le persone, le quali certamente in gran parte non ci saranno cascate.