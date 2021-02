Sembra che quest’anno arriveranno sul mercato parecchi flaghip con il processore Qualcomm Snapdragon 888. Pensate che attualmente sono più di 120 gli smartphone in via di sviluppo che lo monteranno.

A rivelare la notizia è stata proprio Qualcomm, l’informazione è successivamente passata anche per Tech Agent. Scopriamo insieme i dettagli.

Snapdragon 888 lo vedremo su oltre 120 smartphone

Probabilmente non tutti questi dispositivi verranno lanciati nel 2021, ma sembrano comunque molti, considerando che stiamo parlando di un chipset top di gamma. Lo Snapdragon 888 ha già dimostrato di essere un eccellente chip e vari produttori stanno cercando di sfruttarlo. Samsung ha già annunciato tre smartphone basati su questo chipset: Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, ma anche Galaxy Z Fold 3 includerà quasi sicuramente questo SoC e forse anche Galaxy S21 FE se verrà annunciato.

Samsung, Xiaomi, OnePlus e molti altri produttori hanno intenzione di utilizzare questo chipset nei loro prossimi smartphone di punta. Xiaomi ha introdotto top di gamma Mi 11 5G alimentato dallo Snapdragon 888 e anche Mi 11 Pro 5G e Mi 11 Ultra 5G dovrebbero includere questo SoC, oltre al prossimo Mi MIX.

OnePlus ha in cantiere diversi smartphone che saranno alimentati da questo chipset. OnePlus 9 e 9 Pro dovrebbero arrivare a marzo, mentre la serie OnePlus 9T è prevista verso la fine dell’anno. Non sorprende che gli OEM scelgano lo Snapdragon 888 per i loro flagship, in quanto è attualmente uno dei migliori processori mobili sul mercato che nei benchmark ha già dimostrato di essere più potente dell’Exynos 2100.