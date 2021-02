Negli ultimi anni si sono moltiplicati i servizi di streaming on-demand, soprattutto negli Stati Uniti. Tra questi c’è HBO Max, la piattaforma dell’omonima società che è stata inaugurata solamente l’anno scorso. Finora solo gli statunitensi potevano avere accesso al catalogo di quest’ultima, ma presto non sarà più così.

Dopo un anno, i dirigenti di HBO hanno deciso di fare il grande passo ed esportare il prodotto. C’è già una road map parziale che prevede uno sbarco globale e per iniziare arriverà in Sud America e nei Caraibi. Non i capisce bene quando, ma arriverà anche in Europa e si sa già dove. Paesi Nordici, Spagna, Portogallo e Europa Centrale.

In sostanza, niente Italia per il momento, il che è abbastanza deludente. Ovviamente può essere una mancanza provvisorio, ma questo vuole dire che molti dei contenuti di tale piattaforma potranno essere visti solo tramite altri servizi che ne hanno comprato i diritti dei contenuti, come Sky, o in metodi non esattamente legali.

HBO Max: i contenuti

Sono molte le serie famose prodotto da HBO e tra queste c’è ovviamente Game of Thrones, ma anche serie diventate di culto fin da subito come Chernobyl. Ci sarà il franchise DC, le produzioni Warner Bros e anche Cartoon Network e ovviamente titoli originali che si accumuleranno con il tempo, soprattutto se la piattaforma avrà successo.

Considerando l’acclamazione di molti contenuti HBO ci si aspetta che saranno molti gli abbonati a questa nuova piattaforma, anche se dipenderà molto dal prezzo che negli Stati Uniti è 14,99 dollari al mese. Netflix, ma anche Disney+, Amazon Prime Video e Apple TV+ dovranno stare attenti.