Il prossimo aggiornamento di World of Warcraft, 9.0.5, è attualmente in fase di test ed è in arrivo a Shadowlands. Questa patch dovrebbe essere rilasciata a marzo e porta una serie di modifiche tecniche intese a bilanciare i sistemi esistenti invece di aggiungere nuovi contenuti. Probabilmente vedremo altri annunci alla BlizzConline alla fine di febbraio, inclusa la rivelazione della patch 9.1.

Il primo grande cambiamento consente ai giocatori di aggiornare il proprio equipaggiamento mitico. In questo momento, i giocatori possono eseguire dungeon Mythic Keystone, scalando da 0 a +1, +2 e in avanti fino a difficoltà maggiori come +11 o +14. Tuttavia, i giocatori non ricevono abbastanza bottino dai boss che uccidono.

World of Warcraft ha da poco rilasciato l’espansione Shadowlands

Nelle espansioni precedenti, l’equipaggiamento poteva casualmente forgiarsi in modo casuale, garantendo statistiche aggiuntive. Ciò significava che i dungeon a volte potevano essere redditizi. Nel regno di prova, i giocatori guadagneranno punti valore. L’equipaggiamento che i giocatori guadagnano dai dungeon mitici può essere aggiornato utilizzando i Valor Point, che si ottengono completando i dungeon o facendo le missioni Covenant giornaliere.

I valori esatti sono in fase di regolazione ed è probabile che li vedremo cambiare ulteriormente con il progredire dell’espansione e l’uscita di nuovi strumenti. Il secondo grande cambiamento è che le abilità Covenant e Legendary sono state ottimizzate. Molte delle combo più deboli vengono aggiornate. Nell’annuncio ufficiale della patch, Blizzard spiega perché stanno esaminando queste abilità.

Sebbene l’aggiornamento 9.0.5 sia molto tecnico, possiamo aspettarci che il 9.1 contenga molto di più in termini di nuovi contenuti. I giocatori potranno probabilmente esplorare una nuova zona e combattere i boss in un nuovo raid mentre la storia di Shadowlands continua.