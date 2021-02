In GTA online con l’aggiornamento rapina Cayo Perico s‘, i giocatori possono acquistare l’equivalente digitale di marchi di moda del mondo reale a Los Santos. Misbhv è uno dei marchi di moda in primo piano e si concentra sulla sensibilità dell’abbigliamento sportivo ” Y2K-minded sportswear”. L’altra etichetta, Civilist, è un marchio berlinese di abbigliamento da skate con modelli più sobri.

Rendi il tuo personaggio ancora più stiloso con i marchi reali

In un post sul blog, Rockstar afferma di essere stato collegato ai due marchi tramite Keinemusik, i tre DJ reali che sono entrati nel gioco come DJ di The Music Locker. The Music Locker è il club sotterraneo di GTA Online, creato per dare una controparte virtuale di come ci si sente ad essere al club.

“Gli sviluppatori vogliono che il club virtuale sia un luogo per supportare la musica e uno spazio sicuro per i giocatori di GTA per festeggiare e divertirsi”, secondo il fondatore di Rockstar Games Sam Houser in un’intervista a W Magazine.

Altro su Misbhv: è un marchio polacco ed i prodotti in-game dell’etichetta includono una camicia tinta in cravatta e pantaloni cargo. Nella vita reale, potresti anche aver visto varie celebrità indossare il body alla moda di Misbhv , tra cui Jordyn Woods, i Clermont Twins e Rosalia. (Athleisure non è ancora morto, a quanto pare.)

GTA Online ha aggiunto la rapina a Cayo Perico nel dicembre 2020. I giocatori hanno il compito di rubare documenti da un’isola e riportarli alla famiglia criminale di Madrazo. È la prima rapina in cui i giocatori possono andare da soli, anche se puoi partecipare all’evento con altri tre giocatori.

Rockstar rilascerà un’edizione standalone di GTA Online nel 2021 , prima per PS5 e poi per altre piattaforme. Nel 2021 arriveranno anche nuove versioni di GTA 5 realizzate appositamente per PS5 e Xbox Series X | S.