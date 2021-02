Google ha di recente condotto una ricerca dalla quale è emerso che i genitori dei bambini che frequentano la scuola online sono più preoccupati per la loro sicurezza in Rete rispetto a quelli i cui figli frequentano la scuola di persona.

Per infondere un po’ di fiducia in questi genitori, Lucian Teo, responsabile dell’educazione alla sicurezza online di Google, ha rivelato alcuni suggerimenti per garantire una migliore esperienza online.

Proteggi le loro identità digitali

La privacy e la sicurezza delle informazioni dei minori è la principale preoccupazione per i genitori, che temono che gli account dei figli possano subire truffe od essere piratati. Sarebbe opportuno, dunque, insegnare ai più piccoli come scegliere password complesse che non possono essere facilmente violate. Meglio evitare password semplici che utilizzano nomi, date di nascita o persino personaggi dei cartoni animati preferiti.

Sappi con chi parlano

È importante che i genitori sappiano che i Social ed altre piattaforme online possono essere utilizzate anche da sconosciuti malintenzionati per raggiungere i bambini. Proprio come nella vita reale, è importante sapere con chi parlano i bambini online. Per tale motivo, è importante che gli adulti si informino sui giochi, sui video e sulle persone con cui interagiscono online.

Quando valuti se un gioco è adatto per tuo figlio, non controllare solo il contenuto del gioco, ma anche se l’app consente di comunicare online con altri. Alcuni giochi multiplayer consentono solo poche opzioni per l’interazione sociale, come un pollice in su piuttosto che una chat di testo. Ciò riduce notevolmente i rischi di interazioni sociali indesiderate.

Offri contenuti appropriati all’età appropriata

Esistono funzioni di sicurezza per la famiglia che i genitori possono utilizzare per proteggere i propri figli da contenuti che potrebbero non essere adatti alla loro età. L’attivazione di SafeSearch su Google aiuta a filtrare i contenuti espliciti nei risultati di ricerca di Google per tutte le ricerche, inclusi immagini, video e siti web.