Arrivato negli showroom all’inizio del 2021, il PHEV è descritto come il “Sorento più ecologico e potente” mai prodotto. Con un’autonomia esclusivamente elettrica di 35 miglia ed emissioni di CO2 di soli 38 g / km, il Sorento PHEV avrà diritto a un’aliquota fiscale dell’11% al momento del lancio.

Dettagli sulla nuova versione ibrida plug-in della Kia Sorento di quarta generazione

Come per l’auto standard, l’allineamento inizia con 2 finiture, che presentano luci a LED su entrambe le estremità, cerchi in lega da 19 pollici, finiture della carrozzeria nera con piastre paramotore argentate a contrasto e porte USB in tutte e tre le file di sedili di serie.

Tutti i modelli sono dotati di sette posti, funzionalità di mirroring dello smartphone, telecamera per la retromarcia e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Il propulsore comprende un motore a benzina turbo da 1,6 litri da 177 CV abbinato a un motore elettrico da 90 CV, alimentato da una batteria da 13,8 kWh, per una potenza di sistema combinata di 261 CV e 258 lb ft.

Di serie, la trasmissione viene inviata a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a sei velocità, che può trasferire la piena potenza del motore e del motore elettrico in parallelo, il che Kia afferma che si traduce in “risposta immediata all’accelerazione a qualsiasi velocità e accesso diretto a potenza della batteria disponibile a velocità più elevate.”

Kia afferma inoltre che il propulsore è il primo del suo genere a utilizzare un sistema di raffreddamento ad acqua indipendente per il pacco batteria per garantire un’efficienza ottimale. Il motore elettrico stesso è anche rivestito in un processo di laminazione a due fasi per aumentare la raffinatezza.

Kia deve ancora omologare il modello, quindi non è possibile fornire risparmio di carburante, emissioni di CO2 e autonomia esclusivamente elettrica. Tuttavia, si afferma che sia il PHEV più avanzato ed efficiente del marchio coreano fino ad oggi e la sua batteria non richiede quasi alcun compromesso nella capacità di avvio.