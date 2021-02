Risparmiare da Carrefour è semplicissimo, e sopratutto tutti possono farlo senza problemi, poiché il volantino risulta essere disponibile in ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale, con scorte non particolarmente limitate.

La campagna promozionale è attiva fino al 10 febbraio 2021, tutti i prodotti elencati sono distribuiti in versione completamente sbrandizzata con garanzia legale della durata di 2 anni dalla data di acquisto effettiva. Gli acquisti, come sempre per Carrefour, non possono essere completati online sul sito ufficiale, ma sarà obbligatorio recarsi personalmente in negozio.

Carrefour: il volantino riserva piacevoli sorprese

Le sorprese da Carrefour non finiscono mai di stupire, osservando da vicino la campagna possiamo scoprire la presenza di un incredibile Samsung Galaxy S20+, acquistabile con un esborso che non va oltre i 599 euro, un prezzo assolutamente da non perdere se interessati ad uno dei modelli che hanno fatto la storia del 2020.

Voltando pagina, e dedicandosi a categorie merceologiche differenti, l’occhio cade direttamente su prodotti decisamente economici, come Xiaomi Mi Band 4 disponibile a 19,90 euro, o anche le nuove Xiaomi Mi True Wireless 2, in vendita a soli 34,90 euro. Non mancano ovviamente altri smartphone in promozione, sempre con sistema operativo Android, o accenni al mondo Apple, come l’iPhone 12, in versione da 64GB, a 899 euro.

Questi sono solamente alcuni piccoli esempi di ciò che vi attende direttamente da Carrefour, se volete approfittare ed approfondire la conoscenza della campagna, dovete correre subito ad aprire le pagine che abbiamo inserito nell’articolo.