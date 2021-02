Esselunga rinnova la propria offerta tech con il lancio di una campagna promozionale molto interessante, la perfetta soluzione per riuscire a mettere le mani su un dispositivo della serie Samsung Galaxy, a prezzi molto ridotti rispetto al listino del momento.

Il volantino, come sempre quando parliamo di promozioni di questo tipo, risulta essere attivo solamente presso i negozi sparsi per il territorio nazionale e non sul sito ufficiale. Le scorte purtroppo sono limitate, di conseguenza anche se la campagna è disponibile fino al 17 febbraio 2021, potreste ritrovarvi in situazioni “spiacevoli”, ovvero senza disponibilità in negozio, anche prima della scadenza. Il prodotto su cui si basa la campagna, ad ogni modo, viene commercializzato con garanzia legale della durata di 2 anni, ed è disponibile completamente sbrandizzato.

Se volete avere i codici sconto Amazon gratis, non dovete fare altro che iscrivervi subito al nostro canale Telegram.

Esselunga: il volantino con lo smartphone Samsung Galaxy

L’intero volantino Esselunga affonda le proprie radici nel Samsung Galaxy A71, uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, e caratterizzato da complessivamente ottime prestazioni generali. Il suo prezzo attuale è più che accettabile, poiché saranno necessari 298 euro per l’acquisto, anche rateizzato.

Tra le specifiche degne di nota annoveriamo comunque un ampio display AMOLED da 6.7 pollici, con risoluzione FullHD+, un processore octa-core, ben 6GB di RAM, sistema operativo Android 10, 4 fotocamere posteriori, una frontale da 32 megapixel, il sensore per le impronte digitali sotto il display, riconoscimento facciale e batteria da 4500mAh.

Il dettaglio del volantino Esselunga è comunque disponibile sul sito ufficiale.