Truffe luce e gas: arriva la guida completa che non vi farà cadere nella trappola

In una situazione tanto complicata non possono mancar di certo i tentativi di truffe luce e gas e raggiro per mano di malfattori pronti a beneficiare sulla nostra crisi. Tra i settori presi di mira nella maggior parte dei casi vi è quello domestico, o più precisamente quello legato ai consumi e alle bollette.

I malintenzionati generalmente usufruiscono di svariate tecniche per coinvolgere le vittime nella trappola. Le truffe luce e gas, come tante altre, giungono agli utenti in vari modi:

Chiamate da call center fasulli

Queste puntano ovviamente a derubarvi dei vostri dati. Ma ricordate, nessuna compagnia di elettricità o energia vi chiederà mai dati di carte di credito o conti correnti tramite telefono.

Email di phishing

Nella maggior parte dei casi le truffe in questione giungono tramite email e puntano all’ottenimento di iban e numero di carta di credito.

Visita porta a porta

I malfattori potrebbero addirittura giungere sull’uscio della porta chiedendovi di visionare le ultime bollette o di controllare il contatore del gas per regolarizzare la fornitura.

Pubblicità ingannevoli

Tenete d’occhio le pubblicità che promettono grandi offerte, solitamente si tratta di truffe!

Truffe luce e gas: come prevenire le truffe

Ad ogni modo la tipologia di tentativo di truffa non cambia gli accorgimenti che ognuno di noi deve tenere a mente per sfuggire alle mani dei truffatori. Eccoli qui di seguito elencati.