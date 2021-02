Moley Robotics: la novità robotica adatta ai più pigri cucinerà la cena a 300mila euro

L’intelligenza artificiale si fa sempre più strada con il passare degli anni, giungendo persino nelle cucine di tutto il mondo. Ciò rende felici milioni di utenti che non ne possono più di cucinare dopo una giornata difficile o le tante ore di lavoro. E così la startup britannica Moley Robotics ha messo in piedi, anzi, ha “appeso” un robot residenziale. Esso è dotato di elettrodomestici, armadi e tanto altro.

Moley Robotics: la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale

Stavolta non si parla dei soliti robot dalla figura “umana” ma di braccia in grado di fare qualsiasi cosa. Queste infatti (firmate insieme alla tedesca Schunk) si estendono dall’alto e si spostano avanti e indietro servendosi del sistema di binari integrato nel soffitto. Moley Robotics è in grado di preparare svariati piatti gestendo padelle, utensili e il piano di cottura a induzione. In più si occupa della miscelazione degli ingredienti e della pulizia. Il robot in questione è dotato di telecamere e sensori che segnano ingredienti e strumenti. Ogni spazio ed esigenza ha il suo modello adatto, che ovviamente sfrutta 5000 ricette registrate nel corso del tempo da vari chef.

Il tutto però viene gestito al momento da un proprietario, il quale tiene sott’occhio un pannello touchscreen su cui sono segnati i piatti che si ha intenzione di preparare. Ad oggi non sappiamo molto sul sapore e il risultato finale delle pietanze effettuate dalla startup Moley Robotics. Possiamo però dirvi che i costi non sono affatto bassi: si passa infatti dai 340.000 dollari ai 280mila euro.