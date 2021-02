CoopVoce a sorpresa offre giga, minuti ed SMS per meno di 10 euro

Che sia un gestore ordinario o magari uno dei tanti gestori virtuali presenti sul panorama della telefonia mobile italiana, poco importa: gli utenti ricercano ormai determinate caratteristiche. La prima è di sicuro la convenienza, visto che la qualità grosso modo riesce ad equipararsi di gestore in gestore. Ci sono però diverse realtà che riescono a far coincidere questi aspetti, come ad esempio CoopVoce.

Quello che ad oggi risulta essere uno dei più benvoluti provider virtuali, sta riuscendo a creare un vero e proprio ecosistema di offerte. L’azienda ha ormai superato la fase esplorativa, riuscendo ad immettersi con fermezza all’interno del mercato della telefonia mobile. Le sue offerte sono tra quelle più valutate in fase di cambio gestore, proprio come hanno dimostrato le soluzioni proposte qualche mese fa. Ad oggi ce n’è una nuova disponibile sul sito ufficiale, la quale al suo interno comprende convenienza, qualità ma anche una discreta quantità.

CoopVoce: nuova ChiamaTutti TOP 30 a soli 8,50 euro al mese per sempre

CoopVoce ha dato il via alla sua nuova campagna promozionale oltre un mese fa con l’arrivo della ChiamaTutti TOP 30. Questa nuova promo è riuscita a portare al gestore diversi nuovi utenti, i quali si dicono anche molto soddisfatti. Ad oggi la celebre offerta è ancora disponibile sul sito ufficiale con il solito prezzo e con i soliti contenuti.

Chiunque dovesse sottoscriverla potrà infatti ottenere ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo resta lo stesso: 8,50 € al mese per sempre.