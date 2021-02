Lo studio di design giapponese, Nendo, ha appena lanciato il progetto My Football Kit che mira a rendere popolare il calcio (o il calcio a seconda di dove vivi) nella speranza di portare più giocatori a questo sport. In tutte le comunità povere di tutto il mondo, i palloni da calcio non sono facili da trovare e, se vengono acquisiti, i bambini non hanno accesso alle pompe ad aria o ad alcun modo per riparare i danni che si verificano nel tempo.

Ecco il motivo di questo progetto

Per dare ai bambini la possibilità di giocare e godersi l’amato sport, nendo ha progettato un pallone da calcio non gonfiabile che imita la sensazione di calciare un pallone normale, con un design basato sulla struttura della tradizionale palla di bambù intrecciata giapponese. Nendo ha collaborato con il produttore globale di palloni Molten per creare My Football Kit, un set di 54 pezzi che si assemblano come un puzzle per formare un pallone da calcio.

Esistono tre tipi di componenti realizzati in morbido polipropilene riciclato e resina sintetica elastomerica che creano una superficie durevole che è anche sicura per calciare a piedi nudi. Se uno dei pezzi cade durante una partita, il resto della forma ad incastro rimarrà assemblato lasciando che il gioco continui. Se un componente si rompe, possono essere facilmente sostituiti invece di dover prendere una nuova palla.

Le parti di ricambio vengono spedite smontate in pacchi più piccoli, il che aiuta a ridurre i costi di spedizione. Inoltre, sono disponibili più colori dei componenti in modo da poter elaborare una nuova combinazione di colori che faciliti il ​​ricordo a chi appartiene la palla.