Sta ancora facendo molto parlare di sé la fortunata serie tv di Netflix “La Regina degli Scacchi“. Non solo, ma ha anche incrementato l’interesse verso un gioco di strategia che sembrava essere dimenticato. Per tutti coloro che hanno il desiderio di imparare e giocare sulla scacchiera a quadri, ecco le migliori applicazioni su Android per giocare con gli Scacchi.

Il gioco degli scacchi torna a catturare l’attenzione

Non si sono mai spenti i fan degli Scacchi, il famoso gioco di strategia che vede due “eserciti” combattere su una tavola quadrata. Non è difficile impararne le regole, ma molti sostengono che non basti una vita per diventare davvero esperti.

In ogni caso è possibile divertirsi e imparare a giocare anche se si è alle prime armi. Ci sono diversi modi per farlo. Invitando degli amici a casa per esempio dopo aver acquistato tutto il materiale necessario. Tuttavia di questi tempi forse potrebbe non essere una scelta saggia o soprattutto permessa dei decreti in vigore per contrastare il Covid-19.

Malgrado ciò esistono diverse applicazioni su Android che permettono non solo di giocare a Scacchi, ma anche di imparare regole e strategie che potrebbero rivelarsi vincenti. E chi lo sa, scoprendo un talento innato, la scalata al successo potrebbe essere dietro l’angolo. Ecco le migliori tra quelle presenti nel Play Store che non garantiscono il successo di Beth Harmon protagonista della serie “La Regina degli Scacchi”, ma assicurano molto divertimento.

Ecco le migliori app su Play Store per diventare bravi come Beth Harmon

La prima applicazione da segnalare si chiama “Scacchi Gioca ed Impara“. Realizzata dai produttori del sito Chess.com conta più di 25 milioni di utenti ed è tra le più frequentate dagli amanti di questo gioco. Una delle sue peculiarità sono le lezioni interattive e i video preparati da esperti in grado di aiutare chi è alle prime armi.

Un’altra è “Scacchi – Clash of Kings“. Completamente gratuita è tra le migliori della sua categoria. Inoltre può essere tranquillamente giocata anche dai bambini in quanto ha ben 10 differenti livelli di difficoltà. Offe una modalità multiplayer per sfidare gli amici online. Inoltre ci si può divertire con centinaia di rompicapi divertenti.

Questo gioco di strategia è indiscutibilmente intramontabile, ma è anche vero che in questo ultimo periodo è tornato in auge anche grazie alla serie tv “La Regina degli Scacchi“.