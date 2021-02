Rispetto agli scacchi la Dama è un gioco molto più semplice che, all’apparenza, sembra richiedere meno sforzo mentale. In realtà l’abilità vien giocando e sono molte le mosse che, una volta imparate, aiutano a diventare un “mostro” di strategia. Inoltre mantiene allenata la mente aiutandola nelle scelte e nei ragionamenti di tutti i giorni. Ecco allora le migliori app di Dama per Android che si possono scaricare dal Play Store e da giocare sul proprio smartphone.

Ecco 2 tra le migliori app su Android per giocare a dama

Oggi giocare a Dama non richiede l’acquisto di una scacchiera. Basta solo avere uno smartphone connesso a internet e e il gioco è fatto, o meglio scaricato. Nel mondo di Android nel Play Store ci sono diverse app pericolose che mettono a rischio gli smartphone. Purtroppo tra le app di questa categoria ce ne sono di molto invasive e a volte con connessioni poco stabili.

Eccone due che tra quelle su Android risultano le migliori per sicurezza e giocabilità e non nascondo questi rischi e problemi.

La prima app da segnalare è “Dama Italiana“. Questa variante, giocata prevalentemente in Italia e nel Nord Africa, offre ben 12 livelli di difficoltà rendendo questo gioco adatto sia ai più esperti che ai bambini. Il salvataggio è automatico così si può ripartire dal punto in cui si è lasciata la partita. La modalità del player è a uno o due giocatori.

Si può scaricare direttamente dal Play Store ed è completamente gratuita.

Per gli utenti che sono alla ricerca del gioco tradizionale della Dama in tutte le sue caratteristiche, sul Play Store c’è l’applicazione giusta per loro. Si chiama “Dama” ed è sviluppata da KeksIndustry. Non mancano aggiornamenti costanti per mantenere un’esperienza di gioco veloce e senza errori su tutti gli smartphone. Si possono selezionare fino a quattro regole diverse tra cui quella russa, quella spagnola, quella inglese o quella turca.

Anche questa app si può scaricare direttamente dal Play Store ed è completamente gratuita.