Se hai un telefono cellulare, probabilmente lo usi decine di volte al giorno per inviare messaggi a persone che conosci. Ma hai mai ricevuto un messaggio di testo da un mittente sconosciuto? Potrebbe essere un truffatore che cerca di rubare le tue informazioni personali.

Scopri cosa puoi fare in caso di messaggi di testo indesiderati e come segnalarli

I truffatori inviano messaggi di testo falsi per indurti a fornire loro le tue informazioni personali, ad esempio password, numero di conto o numero di previdenza sociale. Se ottengono queste informazioni, potrebbero avere accesso alla tua posta elettronica, alla tua banca o ad altri account. Oppure potrebbero vendere le tue informazioni ad altri truffatori.

I truffatori usano una varietà di storie in continua evoluzione per cercare di coinvolgerti. Possono

promettere premi gratuiti, buoni regalo o coupon

offrirti una carta di credito con interessi bassi o nulli

prometti di aiutarti a ripagare i prestiti agli studenti

I truffatori inviano anche messaggi falsi che dicono di avere alcune informazioni sul tuo account o su una transazione. I truffatori possono

dicono di aver notato alcune attività sospette sul tuo account

affermare che c’è un problema con i tuoi dati di pagamento

inviarti una fattura falsa e dirti di contattarli se non hai autorizzato l’acquisto

inviarti una notifica di consegna di un pacco falso

I messaggi potrebbero chiederti di fornire alcune informazioni personali, come quanti soldi guadagni, quanto devi o il tuo conto bancario, carta di credito o numero di previdenza sociale, per richiedere il tuo regalo o perseguire l’offerta. Oppure potrebbero dirti di fare clic su un collegamento per saperne di più sul problema.

Alcuni collegamenti potrebbero portarti a un sito web contraffatto che sembra reale ma non lo è. Se accedi, i truffatori possono quindi rubare il tuo nome utente e password. Altri messaggi potrebbero installare malware dannoso sul tuo telefono che ruba le tue informazioni personali senza che tu te ne accorga.

Se ricevi un messaggio di testo che non ti aspettavi e ti chiede di fornire alcune informazioni personali, non fare clic su alcun collegamento. Le società legittime non chiederanno informazioni sul tuo account tramite testo.