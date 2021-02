Le procedure per le prenotazioni del vaccino anti-Covid riservato agli over 80 sono ufficialmente partite nel Lazio e in Campania. Entrambe le regioni hanno predisposto delle piattaforme online per la gestione. Per quanto riguarda il Lazio, però, la situazione è stata alquanto problematica: sembra che il sito sia andando in tilt, con gli utenti completamente disorientati, non capendo a chi si dovevano affidare per risolvere il problema.

Questa sgradevole situazione si è verificata nella mezzanotte di ieri, quando la pagine per la prenotazione è andata online. La suddetta riportava: il sistema sarà attivo da lunedì 1° febbraio, senza specificare l’ora. Dopodiché, è stato inserito il messaggio che confermava che il servizio era in attivazione. L’accesso al sito è stato poi spostato alle ore 12.00 per un problema tecnico riconosciuto dalla Regione. Purtroppo, però, il problema non è stato risolto neanche per quell’ora, con blackout e rallentamenti continui.