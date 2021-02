Anche nel mese di Febbraio, TIM non dimentica le iniziative speciali per tutti i suoi storici abbonati. Il provider italiano, oltre a garantire tariffe ricche di consumi al pubblico dei nuovi clienti, lancia regolarmente promozioni per chi non ha effettuato la disattivazione della SIM. La maggior parte di queste offerte sono inerenti ai consumi extra per internet.

Anche in questo caso, la regola viene confermata. Alcuni abbonati di TIM, infatti, avranno la possibilità di attivare 100 Giga per la connessione internet, completamente a costo zero. La promozione è associata ad un servizio del gestore.

TIM regala 100 Giga: l’offerta a costo zero da non perdere

La quota extra dei 100 Giga internet sarà garantita ad una serie di clienti che decideranno di attivare sul loro profilo tariffario il metodo di pagamento della Ricarica Automatica. La promozione, già resa disponibile nel recente passato, è ora riproposta ad personam per alcuni abbonati.

I clienti che attivano la Ricarica Automatica – e di conseguenza anche i 100 Giga – potranno beneficiare della quota extra per internet per un totale di 90 giorni dall’attivazione.

I consumi aggiuntivi per internet avranno ad integrarsi con le soglie dati previste con con la propria ricaricabile di riferimento. Solo a conclusione dei novanta giorni promozionali, l’offerta sarà disattivata in automatico dal proprio profilo tariffario, senza possibilità di rinnovo e senza costi aggiuntivi.

Le conduzioni di TIM con la Ricarica Automatica sono invece confermate. I clienti che optano per tale soluzione avranno pagamenti fatturati in automatico su carta di credito, di debito o su conto corrente.