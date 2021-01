TIM si pone al centro del mercato della telefonia anche in questo primo mese del 2021. Per Gennaio, le promozioni sono ancora più vantaggiose specialmente per quegli abbonati che effettueranno l’attivazione di una nuova SIM con portabilità del numero da altro operatore. Il gestore italiano ha messo a disposizione due tariffe: TIM Steel Pro e Gold Pro.

TIM sfida tutti con queste due ricaricabili low cost sino a 70 Giga

Per quanto riguarda le TIM Steel Pro, in questo caso si parla di una conferma rispetto ai listini di fine 2020. Gli abbonati che scelgono questa promozione potranno avere telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto è di 7,99 euro ogni mese. Questa tariffa si rivolge, come già indicato, ai clienti che effettuano il passaggio di numero da Vodafone o WindTre, ma sopratutto da Iliad o altri provider virtuali.

La vera novità del 2021 per TIM è invece l’offerta Gold Pro. La seguente promozione assicura a tutti i clienti un pacchetto con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con l’aggiunta di 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile è di 7,99 euro.

Anche in questo caso, i clienti interessati dovranno effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Le suddette ricaricabile sono aperte anche agli ex abbonati di TIM che rientrano nel gestore italiano senza modificare la propria utenza. Per l’attivazione di queste due offerte è necessario rivolgersi in uno store di TIM sul territorio nazionale.