I listini di WindTre sono ricchi di grandi iniziative per la telefonia mobile. Tra le tante promozioni, il provider arancione ha pensato ad una serie di promozioni per il pubblico dei più giovani. A disposizione di ragazzi e ragazze c’è ora la WindTre Student in una forma ancora più conveniente rispetto al recente passato.

WindTre: la tariffa migliore di Febbraio per i giovani clienti

Il gestore ha deciso di rivisitare in parte la sua promozione WindTre Student. Gli abbonati potranno beneficiare di 80 Giga per navigare in internet sotto rete 4G. Al tempo stesso, i clienti riceveranno anche un ticket per telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa è di soli 9,99 euro. In confronto con i costi di fine 2020, gli abbonati che optano per la WindTre Student avranno uno sconto netto sul listino mensile di 2 euro.

Non cambiano invece le condizioni per l’attivazione. Questa promozione sarà a disposizione degli utenti con meno di 20 anni. Al tempo stesso, i clienti che desiderano attivare l’offerta in store o anche sul sito web del provider, dovranno sottoscrivere la formula di pagamento Easy Pay. Questo sistema prevede la fatturazione automatica su carta di credito o conto corrente.

In alternativa, i clienti più giovani potranno anche scegliere la tariffa WindTre Young. Gli abbonati riceveranno sempre minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 80 Giga per connessione web sotto linea 4G. Il prezzo di rinnovo mensile è di 11,99 euro al mese. L’offerta è rivolta agli utenti under 30.